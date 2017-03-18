Игнатьев — о голе «Локомотива» в ворота «Спартака»: Ари сделал своё дело

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал первый тайм матча со «Спартаком» в 20-м туре РФПЛ. Команды ушли на перерыв при счёте 1:0 в пользу «железнодорожников». Гол на 41-й минуте забил экс-форвард красно-белых Ари.
«Судя по счёту, доволен первым таймом. Сзади на ноль, хорошо играем, надо так же продолжать. «Спартак» здорово играет в обороне, как и мы, за исключением единственного момента, когда мы им забили гол. Никто не хочет уступать, все бьются.
Голевая комбинация? Была зона, я протащил мяч и подал, а Ари сделал своё дело», — сказал Игнатьев в эфире телеканала «Наш футбол».