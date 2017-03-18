Грасия: каждый игрок «Рубина» в матче с «Уралом» мог бы сыграть лучше

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия прокомментировал гостевое поражение от «Урала» (0:1) в матче 20-го тура РФПЛ.
«Мы знали, что это будет непростой матч. Мы знали, что игра будет носить равный характер. В играх, которые носят равный характер, которые не столь зрелищны, очень важно доиграть эпизод до конца, выиграть верховое единоборство, зацепиться за подборы, за отскоки, за атаки вторым темпом. Всё это очень важно делать.
Мы знали, что «Урал» часто забивает после подач с фланга, но в итоге после одной из таких подач мы неудачно сыграли в обороне, и «Урал» забил. В такой равной игре, когда соперник выходит вперёд, очень сложно отыграться.
Тем не менее, во втором тайме мы действовали лучше, гораздо интенсивнее, больше владели мячом, было больше подходов к воротам соперника. Но те моменты, которые были, к сожалению, мы не реализовали. В итоге нам не удалось взять здесь очки. Считаю, что в сегодняшней игре каждый из футболистов мог бы сыграть лучше, каждому есть, в чём прибавлять», — цитирует Грасию официальный сайт «Рубина».