Промес сравнялся с Дзюбой по количеству голов за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, который на 52-й минуте гостевого матча 20-го тура РФПЛ с «Локомотивом» сравнял счёт, забил свой 38-й гол за красно-белых.
По этому показателю он сравнялся с бывшим форвардом команды Артёмом Дзюбой, который ныне выступает в «Зените». При этом Дзюбе потребовалось 166 матчей за «Спартак», чтобы забить 38 мячей, а голландец уложился в 80 игр.
Дзюба и Промес вместе с Иваном Коновым делят с 39-го по 41-е место в списке игроков «Спартака», забивших наибольшее количество голов за клуб в его истории. На первом месте по этому показателю Никита Симонян, который отличился в красно-белой футболке 160 раз.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак».