На матче 20-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» присутствуют 27 420 зрителей, передаёт корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин. Таким образом, сегодня установлен рекорд посещаемости стадиона «Локомотив» в этом сезоне в матчах РФПЛ. До этого самой посещаемой стала домашняя игра «железнодорожников» с ЦСКА (1:0) в 11-м туре чемпионата. Тогда на стадионе собрались 17 130 зрителей.
Кроме того, сегодняшний матч со «Спартаком» стал самым посещаемым для «Локомотива» в РФПЛ с 2014 года. Тогда в 23-м туре чемпионата, также на домашней игре «железнодорожников» с красно-белыми, собрались 28 000 зрителей.