«Локомотив» и «Спартак» поделили очки в центральном матче 20-го тура РФПЛ

«Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «Локомотив» и закончилась со счётом 1:1.
На 41-й минуте Владислав Игнатьев совершил прорыв по правому флангу и навесил в центр штрафной, а Ари выиграл борьбу у Ильи Кутепова и кивком головы переправил мяч в верхний угол ворот. В начале второй половины игры Зе Луиш сделал скидку головой на Квинси Промеса, который ворвался в штрафную и пробил точно в дальнюю девятку.
«Локомотив» набрал 27 очков и занимает 10-е место в таблице РФПЛ, идущий на первой позиции «Спартак» (45) увеличил отрыв от ЦСКА и «Зенита» до 9 баллов, но «армейцы» и сине-бело-голубые ещё не играли в этом туре.