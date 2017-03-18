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«Локомотив» и «Спартак» поделили очки в центральном матче 20-го тура РФПЛ

18 марта 2017, суббота. 18:26. Футбол
«Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «Локомотив» и закончилась со счётом 1:1.

На 41-й минуте Владислав Игнатьев совершил прорыв по правому флангу и навесил в центр штрафной, а Ари выиграл борьбу у Ильи Кутепова и кивком головы переправил мяч в верхний угол ворот. В начале второй половины игры Зе Луиш сделал скидку головой на Квинси Промеса, который ворвался в штрафную и пробил точно в дальнюю девятку.

«Локомотив» набрал 27 очков и занимает 10-е место в таблице РФПЛ, идущий на первой позиции «Спартак» (45) увеличил отрыв от ЦСКА и «Зенита» до 9 баллов, но «армейцы» и сине-бело-голубые ещё не играли в этом туре.
Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
18 марта 2017, суббота. 16:30 МСК
Локомотив
Москва
1 : 1
Спартак
Москва
1:0 – Ари – 41, 1:1 – Промес – 52
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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18 марта 2017, суббота
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