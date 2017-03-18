Как Ари забивал седьмой мяч в седьмом матче со «Спартаком». Фоторепортаж

17 марта на стадионе «Локомотив» в Москве в центральном матче 20-го тура российской Премьер-Лиги «железнодорожники» сыграли со «Спартаком» вничью — 1:1.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии гола Ари в матче «Локомотив» — «Спартак», подготовленные специальными фотокорреспондентами Александром Сафоновым и Александром Мысякиным.
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