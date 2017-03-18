Глушаков: «Спартаку» не хватило гола, а не эмоций в матче с «Локомотивом»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, который пропустил гостевой матч 20-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:1), подвёл итоги встречи.
«Эмоций хватило, не хватило гола. Был хороший матч, собрались болельщики, ажиотаж. Была равная игра, могли в конце забить гол, но нам не повезло.
Думаю, что мы потеряли очки. Отрыв в девять очков очень маленький, впереди ещё много игр, очень сложно будет играть с теми же „Зенитом“ и ЦСКА, да и вообще никто нам просто так очки не отдаст», — сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».