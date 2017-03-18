Промес: «Спартак» заслужил победу, но ничья с «Локомотивом» приемлемый результат

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился впечатлениями от гостевого матча 20-го тура РФПЛ с «Локомотивом», завершившегося со счётом 1:1. Промес стал автором единственного гола красно-белых.
«С одной стороны, мы не проиграли, есть определённая доля удовлетворённости. С другой — не выиграли, и это расстраивает. Как бы то ни было, я доволен, что мы не проиграли, продолжаем чемпионскую гонку. После матчей сборных продолжим бороться.
У „Локомотива“ мощный коллектив. У них есть все основания рассчитывать на хорошие результаты. Мы показали, что можем вернуться в игру, после того как проигрывали в счёте. Считаю обоснованным говорить, что мы заслужили победу, но ничья — приемлемый результат. Я горжусь ребятами, мы сумели показать классный футбол и характер», — сказал Промес в эфире «Матча».