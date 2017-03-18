Мещеряков: «Зенит» стимулировал игроков «Локомотива»? Это смешная история

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слухи о том, что «Зенит» мог финансово стимулировать «Локомотив» на матч со «Спартаком» (1:1) в 20-м туре РФПЛ.
«Стимулирование игроков „Локомотива“ „Зенитом“? Как бы помягче сказать… Это игра, в которой никто никого не будет стимулировать. Это смешная история. Не хочу ли я взять сейчас с „Зенита“ деньги? Ага, сейчас позвоню! Клубу, конечно, хочется увеличить бюджет», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
После ничьей с «Локомотивом» «Спартак» (45) увеличил отрыв от ЦСКА и «Зенита» до 9 баллов, но «армейцы» и сине-бело-голубые ещё не играли в этом туре.