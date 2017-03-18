Сёмин: «Локомотив» мог как обыграть «Спартак», так и уступить ему

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ничью в домашнем матче 20-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:1).
«Самое важное, что игроки обеих команд поблагодарили болельщиков, которые заполнили наш замечательный стадион. Порой собирается полная чаша людей, а матч не удаётся. Но сегодня матч удался обеим командам. Было большое напряжение, много моментов. Могли проиграть, могли и выиграть. Конечно, гол, который нам забили из центральной зоны, — серьёзная ошибка.
На игру повлияла неожиданная травма Чорлуки. Пришлось всё перестраивать. Впервые на этой позиции играл Кверквелия. Плюс полутравмированным весь матч играл Денисов. Я постоянно думал, менять его или нет. Тарасов не мог выдержать 90 минут. Если бы мы так боролись при счёте 1:0 с «Краснодаром», то, думаю, удержали бы победу.
Замена Фернандеша на Майкона? Майкон добавляет скорости. Мы вообще планировали раньше его выпустить. Но из-за травм пришлось позже. В зоне Ещенко бразилец должен был создавать остроту. Игнатьев в защите? Он сыграл блестяще. Простая причина — вам понравилось, как Янбаев играл с «Краснодаром»? Мне не понравилось. Потому сегодня Ренат не играл. Такая же история и с Пейчиновичем.
Что касается эмоциональной реакции при замене Тарасова на Баринова, не знаю, запишут в протокол или нет. Но это не нарушение. Лежал Денисов, потому я притормозил замену. А судьи неправильно поступили. Боковой сообщил, что замена. Я кричу, что не надо замены, там травмированный. Потому мне и пришлось бежать», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Антон Матвеев.