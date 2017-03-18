Прядкин: РФПЛ в понедельник даст расписание на следующие три тура чемпионата

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что в понедельник, 20 марта, будет опубликован календарь с датами и временем начала матчей 22-го, 23-го и 24-го туров чемпионата. На данный момент точные даты матчей РФПЛ, начиная с 22-го тура, ещё не определены, как и время начала игр.
«В понедельник мы дадим расписание на следующие три тура, со временем и датами. Хотим все клубы поставить в равные условия, учитывая, что во многих клубах играют футболисты сборных. Не только нашей, но и других национальных команд. Все будут в одинаковых условиях», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.