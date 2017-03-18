Сёмин похвалил Тарасова и поздравил с 30-летием

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после домашнего матча 20-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:1) поздравил с 30-летием полузащитника «железнодорожников» Дмитрия Тарасова.
«Хочу пожелать Дмитрию Тарасову, чтобы его карьера длилась долго-долго. Он молодец, достаточно быстро вышел из очень сложной травмы, которая у него была. Сегодня появился на поле в первый раз после травмы – в своё тридцатилетие. Счастья ему, успехов семейных и всех остальных, благополучия. Всего самого доброго», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.