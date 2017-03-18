Конте: чтобы выиграть АПЛ, «Челси» нужно набрать ещё 21 очко

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Сток Сити» (2:1) в матче 29-го тура чемпионата Англии.
«Чтобы противостоять „Стоку“ на данном этапе сезона, нужно быть хорошо готовым в физическом и ментальном плане. Сегодня была тяжёлая игра, мы встретились с действительно сильной командой, но сумели одержать победу. Рад за Кэхилла, ведь мы пропустили гол после его фола, но он исправился.
Нам нужно набрать ещё 21 очко, чтобы выиграть чемпионат. Осталось 10 матчей, и мы должны провести их должным образом», — цитирует Конте BBC Sport.
«Челси» (69 очков) располагается на первом месте в таблице чемпионата Англии и опережает сыгравших на матч меньше «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити» на 13 баллов.