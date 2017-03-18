Самедов: очень расстроен тем, что забить не получилось — не подобрал ногу

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в 20-м туре российской Премьер-Лиги. Голами в матче отметились Ари и Квинси Промес.
«Жалко, что не получилось победить. Считаю, что мы были ближе к победе, чем соперник. У нас были отличные моменты, у меня был хороший момент, но, к сожалению, не смог подобрать ногу и хорошо пробить. Очень расстроен тем, что забить не получилось. После матча, скорее, присутствует неудовлетворённость результатом», — цитирует Самедова ТАСС.