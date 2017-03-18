Пресс-служба «Спартака»: судьи, видимо, решили не давать пенальти в нашу пользу

Пресс-служба «Спартака» выразила мнение, что арбитр матча 20-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:1) Михаил Вилков должен был назначить пенальти в пользу красно-белых.
«В середине первого тайма у главного арбитра Вилкова был повод назначить пенальти, когда футболист «Локомотива» откровенно толкнул Зе Луиша, умело укрывшего мяч корпусом. Но судьи в этом сезоне, видимо, решили не давать нам 11-метровые удары», — написано на официальном сайте «Спартака».
«Спартак» в нынешнем сезоне РФПЛ ни разу не бил пенальти. На данный момент команда занимает первое место в турнирной таблице, на девять очков опережая ЦСКА и «Зенит», которые провели на игру меньше.