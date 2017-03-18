Радимов: говорил с Митрофановым об отставке — сказали, вытереть сопли и работать

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов по окончании матча со «Спартаком-Нальчик» (1:1) в 27-м туре ФНЛ признался, что после предыдущей игры, с «Волгарём» (3:4), провёл беседу с генеральным директором сине-бело-голубых Максимом Митрофановым о возможном уходе с поста наставника второй команды «Зенита».
«Сходил к руководству, мне сказали: «Хорош ныть, вытирай сопли и иди работать». С Максимом Львовичем Митрофановым разговаривал», — приводит слова Радимова «Спорт день за днём».
В матче с «Волгарём» «Зенит-2» сравнял счёт на 91-й минуте, однако уже через минуту астраханская команда забила четвёртый мяч и одержала победу.