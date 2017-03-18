Тульский «Арсенал» выразил соболезнования родным и близким Сергея Гимаева

Тульский «Арсенал» выразил соболезнования родным и близким заслуженного тренера России и известного комментатора Сергея Гимаева, который умер сегодня, 18 марта, на 63-м году жизни.
«Сергей Наильевич приехал в город оружейников в составе сборной «Легенды хоккея», которая вместе с игроками любительской команды «Тропик» проводила матч со сборной Ночной хоккейной лиги. Этой игрой в Туле завершался сезон-2016/17. Как и другие легенды, на церемонию открытия он – статный, красивый, излучающий уверенность и основательность – вышел вместе с юным хоккеистом. Это символично, потому что прославленные ветераны много делают для популяризации хоккея в нашей стране. А Сергей Наильевич за годы работы в роли телекомментатора и эксперта так просто влюбил в себя тысячи болельщиков.
После приветственных речей, вручения призов командам и гимна России началась собственно игра. Шла она, как и положено в подобных случаях, без силовой борьбы, остановок времени и штрафов (вместо них исполнялись буллиты). Зрители аплодировали каждому удачному действию команд. Сергей Гимаев вышел на лед с первой минуты в паре с Александром Гуськовым. Во время матча Сергей Наильевич почувствовал себя плохо, была вызвана бригада реаниматологов. Однако бывший защитник ЦСКА, восьмикратный чемпион СССР скончался, не приходя в сознание. Сергею Гимаеву было 62 года…
ПФК «Арсенал» выражает соболезнования родным и близким Сергея Наильевича Гимаева и всем поклонникам хоккея», — говорится на сайте клуба.