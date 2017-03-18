Глушаков: у Карреры есть своя идея, и он талдычит её каждый день

После матча 20-го тура «Локомотив» — «Спартак» (1:1) в эфире «Матча» состоялся разбор игры от экс-наставника красно-белых Валерия Карпина и полузащитника столичной команды Дениса Глушакова. Глушаков в матче с «Локомотивом» не принимал участия из-за травмы.
Ведущий программы поинтересовался у Глушакова о работе главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, под руководством которого спартаковцы лидируют в РФПЛ.
«Безусловно, каждый тренер приносит с собой в команду какие-то тактические установки. Каждый футболист и тренер видит футбол со своей колокольни. У него есть своя идея, и он нам её талдычит каждый день», — сказал Глушаков.
«А какая идея?» — спросил Карпин у Дениса.
«Про идею я не буду говорить», — ответил Глушаков.
«А, ну, понятно. Тогда понятно», — пошутил Карпин.
«Будет неправильно раскрывать эти тайны», — пояснил капитан «Спартака».
«А какая идея была у Карпина в „Спартаке“?» — поинтересовался ведущий.
«Пожалуйста, Денис может раскрыть», — вступил в разговор экс-наставник «Спартака».
«Контроль мяча. Выход из обороны в атаку много отрабатывался. Через вратаря выходили, было преимущество сзади, выманивали соперника к себе на половину, потом разрывали и забивали голы», — сказал Глушаков.
«Разрывали реже», — с улыбкой на лице сказал Карпин.