Карпин: Кутепову надо было контролировать Ари, а не смотреть на мяч

«Локомотив» очень резво начал игру, подал подряд три-четыре угловых. Потом «Спартак» взял всё в свои руки, забрал мяч. «Локомотив» же стал играть в пять защитников, два опорных, а Фернандеш и Миранчук играли практически по опорным полузащитникам «Спартака».
Гол Ари? Там была ошибка Ильи Кутепова. Надо контролировать игрока, а не смотреть на мяч. Все атаки «Локомотива», в том числе в ситуации с голом Ари, начинались с необоснованных потерь «Спартака». Комбаров полез в середину и потерял мяч на ровном месте. Можно выделить и хороший прессинг «Локомотива».
Второй тайм «Спартак» начал намного лучше, забил гол. Потом «Локомотив» встрепенулся на 5-10 минут, а после этого уже «Спартак» опять пошёл в атаку и, в принципе, мог забить. Были перспективные подходы. Возможно, не хватало последнего паса. А в эпизоде в самом конце игры защитник «Локомотива» успел вынести мяч, плюс Гилерме здорово среагировал", — сказал Карпин в эфире «Матча».
Видео доступно в «твиттере» РФПЛ.