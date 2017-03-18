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Глушаков: судья ничего не портил — давал играть и «Спартаку», и «Локомотиву»

18 марта 2017, суббота. 22:48. Футбол
После матча 20-го тура «Локомотив» — «Спартак» (1:1) в эфире «Матча» состоялся разбор игры от экс-наставника красно-белых Валерия Карпина и полузащитника столичной команды Дениса Глушакова. Глушаков, который в матче с «Локомотивом» не принимал участия из-за травмы, оценил работу судьи Михаила Вилкова.

«Не могу сказать, как Каррера готовил команду к игре. Я тренировался по другой программе, восстанавливался. Слышал, что говорили в раздевалке, но рассказывать об этом не буду.

«Локомотив» насытил центр поля, играл в два опорных. С «Локомотивом» всегда тяжело играть, а тут они ещё играли в пять защитников. Взламывать «Локомотив» очень тяжело. Нам, в принципе, со всеми сложно играть. Все настраиваются на «Спартак», как на последний бой.

Десятое место «Локомотива»? Это место, которое они сейчас заслуживают. У них много перестановок, команда строится. Пришли много ветеранов, которые играли в «Локомотиве». Они строят новую команду, новый «Локомотив».

Что касается голевого паса Зе Луиша, то его игра головой — это супер. Не зря он у нас играет на ближней штанге, прыгает очень высоко, борется. Дано человеку, использует свои лучшие навыки.

Судейство? Судья ничего не портил. Была равная игра, рубка. Судья давал играть и тем, и другим», — сказал Глушаков в эфире «Матча».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив ФК Спартак Денис Глушаков Зе Луиш Массимо Каррера Михаил Вилков Футбольное судейство
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