Зидан: Роналду может быть заменён так же, как и любой другой игрок «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от выездного матча 28-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» (2:1). Форвард мадридцев Криштиану Роналду, отдавший две голевые передачи, был заменён на 79-й минуте.
«Осталось 11 туров. Мы лидируем в таблице, но сейчас это ничего не значит. Сегодня мы победили на очень тяжёлом стадионе. Пришлось потрудиться, но команда показала характер. Знаем, впереди ещё будут сложные игры.
Что касается замены, то нет повода переживать за Роналду. Криштиану может быть заменён так же, как и любой другой футболист. Он доволен, ведь мы победили, вот и всё. Бэйл, Роналду и Бензема отдали сегодня много сил. По этой причине мы заменили Криштиану и Карима по ходу игры», — цитирует Зидана Marca.