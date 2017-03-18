Пранделли: я отказал «Лестеру», увидев, как они поступили с Раньери

Бывший главный тренер «Валенсии» и сборной Италии Чезаре Пранделли сообщил, что мог возглавить «Лестер Сити» после отставки Клаудио Раньери.
«Тренеры должны изучить его ситуацию и сделать выводы. За два или три месяца команда не может просесть так сильно, сохранив состав почти целиком. Подсознательно команда явно давала и выкладывалась меньше, чем могла бы. Вот почему для клуба и совета директоров было важно не оставлять всю ответственность на плечах тренера.
Я им отказал. На меня вышли представители „Лестера“, но я сразу сказал нет. Нет смысла идти в то место, где так поступили с Раньери. Туда просто незачем идти, вот и всё», — сказал Пранделли в интервью SFR Sport.