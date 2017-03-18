Марсело: игроки «Реала» делали то, что говорил Зидан, и ушли с поля победителями

Защитник «Реала» Марсело поделился впечатлениями от выездного матча 28-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» (2:1).
«В Бильбао всегда тяжело играть. Мы делали то, что говорил Зидан, и ушли с поля победителями. Мы тренировались, готовились к игре и добились положительного результата. Мы знали, что нужно делать, и сделали это.
Важно находиться на вершине таблицы. Мы не думали о преимуществе, было важным просто продолжить движение вперед, ведь впереди перерыв на матчи сборных», — сказал Марсело в интервью BeIN Sports.