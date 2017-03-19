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Кюйт похвастался красивым голом пятилетнего сына
19 марта 2017, воскресенье. 00:15.
Футбол
36-летний нападающий «Фейеноорда»
Дирк Кюйт
выложил в «твиттере» красивый гол своего пятилетнего сына Айдана, который на дриблинге прошёл нескольких соперников и отправил мяч в ворота.
«Ему пять лет, и он уже любит эту игру так же, как и я», — написал Кюйт.
Видео можно посмотреть
в «твиттере» Дирка Кюйта
.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Фейеноорд
Дирк Кюйт
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