Пиоли: я ожидал от «Интера» чего-то большего в матче с «Торино»

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли поделился впечатлениями от ничьей с «Торино» в матче 29-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счётом 2:2.
«Мы играли против очень агрессивной команды, пришлось подстраиваться под столь высокий темп, и это заняло какое-то время. Мы ошибались при игре в обороне, это мешало развить успех. Несомненно, у меня есть сожаления по поводу упущенных возможностей. Мы хотели победить и создали много моментов, но не смогли их реализовать.
Обидно. „Интер“ играл хорошо, но потерял очки из-за плохой реализации. Борьба за третье место подразумевает минимальное количество ошибок. Сегодня я ожидал от команды чего-то большего — резкости, например», — сказал Пиоли в эфире Mediaset Premium.