Конте: Диего Коста доказал своё стремление действовать в интересах «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после победы над «Сток Сити» со счётом 2:1 в гостевом матче 29-го тура АПЛ особо отметил то, как нападающий Диего Коста действовал в нападении, несмотря на полученную уже на 17-й минуте жёлтую карточку.
«Играть с предупреждением с самого начала матча нелегко, однако Диего на протяжении всего сезона демонстрирует высокий уровень дисциплины. Сегодня он на деле доказал своё стремление действовать в интересах команды, и именно этого я жду от каждого своего игрока. Он отлично справился в непростом матче и постоянно угрожал обороне «Стока».
То, что соперник пытается вывести игрока из себя и заставить его среагировать или нарушить правила в ответ, встречается часто. Однако Диего великолепно повёл себя в этой непростой ситуации, что особенно ценно, поскольку раньше он иногда не доигрывал матчи до конца», — сказал Конте.