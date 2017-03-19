Гулиев — о голе в ворота «Оренбурга»: я прошёл и навесил, а Прудников разобрался

«Получил пас на фланге, можно сказать, что сориентировался. Не побоялся пойти вперёд, потому что мне говорили, что нужно чаще обострять, больше вклиниваться в защитные редуты соперника. Прошёл, навесил и Саня Прудников уже разобрался.
Эмоции сейчас сумасшедшие, именно дома добыли первую победу. Сейчас чувствуем себя намного увереннее, что способны на хороший результат. И, думаю, после этого будем только прибавлять и прибавлять. Команда сделала первый шаг в этом плане и дальше, надеюсь, будет также», — цитирует Гулиева официальный сайт «Анжи».
Видео гола «Анжи» можно посмотреть в аккаунте РФПЛ в «Твиттере».