Галлиани: Берлускони по силам и дальше руководить «Миланом»

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани намекнул, что если сделка по продаже китайским инвесторам сорвётся, нынешний владелец россонери Сильвио Берлускони может продолжить руководить клубом.
«Сделка не была завершена в назначенные сроки, процесс продолжается. Но я хочу отметить, что мы не являемся сиротами.
У Винценцо Монтеллы есть всё, о чём он просит, зарплаты игрокам выплачиваются, электричество никто не отключает. Даже если китайские инвесторы не придут, это не значит, что Берлускони не по силам руководить клубом, как он делал это на протяжении 31 года», — сказал Галлиани в эфире клубного канала «Милана».