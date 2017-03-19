Зидан: для меня не существует вопроса Кейлора Наваса

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал полемику относительно голкипера команды Кейлора Наваса. В последнее время испанская пресса неоднократно поднимала вопрос о том, должен ли коста-риканский футболист и в следующем сезоне защищать ворота «сливочных». Наваса нередко критиковали за игру, и даже сообщалось, что «Реал» начал поиски нового вратаря.
«Для меня не существует вопроса Кейлора Наваса. У нас есть Навас, Касилья и Рубен. Так что мы должны продолжать играть с ними. Футболист может ошибаться, но матч с «Атлетиком» мы выиграли и благодаря действиям Наваса», — цитирует Зидана Marca.
«Реал» встречался с баскской командой в выездном матче 28-го тура Примеры и одержал победу со счётом 2:1.