Луис Энрике: Унсуэ у руля «Барселоны»? Лучше мне не говорить на эту тему

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике не захотел вдаваться в вопрос о том, насколько целесообразным будет назначение его помощника Хуана Карлоса Унсуэ на пост наставника команды. После того как Луис Энрике заявил, что покинет каталонский клуб по окончании текущего сезона, испанские СМИ предположили, что Унсуэ является одним из главных кандидатов на пост главного тренера сине-гранатовых.
«Унсуэ у руля «Барселоны»? Лучше мне не говорить на эту тему. Но невозможно, чтобы имя Унсуэ вызывало у меня негативные эмоции», — приводит слова Луиса Энрике Marca.