В «Боруссии» Д исключают переход Усмана Дембеле в «Барселону»

Руководство и тренерский штаб дортмундской «Боруссии» не намерены расставаться с нападающим команды Усманом Дембеле. Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк.
«Ещё и года не прошло с тех пор, как Дембеле пополнил ряды «Боруссии». Игрок чувствует себя здесь очень неплохо. Мы с ним обговорили все вопросы, касающиеся его будущего. Договорились, что следующий шаг будем делать вместе. Возможно, это футболист, который когда-нибудь и будет играть в «Барселоне», но только не в следующем сезоне», — приводит слова Цорка интернет-портал Goal.
Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Дембеле заинтересована «Барселона». До перехода в немецкий клуб Дембеле, за которого заплатили € 15 млн, защищал цвета «Ренна». По итогам 24 туров чемпионата Германии он принял участие в 23 матчах, став автором 6 голов и 10 результативных передач.