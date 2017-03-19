Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Самедов в Черкизово, Светлаков с Ари и «беременный» Промес – в фоторепортаже

19 марта 2017, воскресенье. 08:00. Футбол
18 марта на стадионе «Локомотив» в Москве в центральном матче 20-го тура российской Премьер-Лиги «железнодорожники» сыграли со «Спартаком» вничью — 1:1.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Локомотив» — «Спартак», подготовленные специальными фотокорреспондентами Александром Сафоновым, Александром Мысякиным и Дмитрием Голубовичем.

Обновлённая фотолента работает в тестовом режиме. Обо всех проблемах и недостатках сервиса пишите в комментариях к этой новости. Приносим извинения за временные неудобства.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив ФК Спартак Фото
Новости. Футбол
19 марта 2017, воскресенье
08:20 Парехо: 7 голов? «ПСЖ», тратящему € 250 млн в год, «Барселона» забила 6 мячей
08:15 Анчелотти уверен, что игрокам «Баварии» не грозит потеря мотивации
08:00 Самедов в Черкизово, Светлаков с Ари и «беременный» Промес – в фоторепортаже
07:33 В «Боруссии» Д исключают переход Усмана Дембеле в «Барселону»
07:31 Луис Энрике: Унсуэ у руля «Барселоны»? Лучше мне не говорить на эту тему
07:11 Зидан: для меня не существует вопроса Кейлора Наваса
05:53 Галлиани: Берлускони по силам и дальше руководить «Миланом»
04:27 Коэнтрау в 2012 году дал взятку, чтобы пройти экзамен по вождению
03:13 «Зюлте-Варегем» стал обладателем кубка Бельгии, обыграв «Остенде» по пенальти
02:55 Семшов: «Арсенал» ничего не опасается и будет цепляться за очки на «Петровском»
02:48 Гвардиола: моя тренерская карьера — исключение из правил, я — исключительный
02:41 «Атлетик» Бильбао — «Реал» Мадрид — 1:2. Видеообзор матча
02:09 Marca: Роналду остался недоволен своей заменой в матче «Атлетик» — «Реал»
01:59 Григорян: поставлю Прудникова в угол и накажу
01:49 Гулиев — о голе в ворота «Оренбурга»: я прошёл и навесил, а Прудников разобрался
01:36 Конте: Диего Коста доказал своё стремление действовать в интересах «Челси»
01:25 «Бенфика» прервала победную серию, сыграв вничью с «Пасуш де Феррейрой»
01:12 Лучший бомбардир «Кёльна» оформил хет-трик, несмотря на спадавшие шорты
00:38 «Милан» минимально обыграл «Дженоа»
00:37 «Осасуна» не смогла победить в 20-м матче чемпионата Испании подряд
00:16 Пиоли: я ожидал от «Интера» чего-то большего в матче с «Торино»
00:15 Кюйт похвастался красивым голом пятилетнего сына
00:11 Орлов: может, управлять российскими судьями нужно детям?
00:05 Рамос отыграл весь матч с «Атлетиком» спустя 48 часов после госпитализации
18 марта 2017, суббота
23:51 «Бордо» разгромил «Монпелье», «Лорьян» одержал волевую победу над «Нанси»
23:48 Гиггз: в АПЛ осталось всего два игрока мирового класса
23:39 Марсело: игроки «Реала» делали то, что говорил Зидан, и ушли с поля победителями
23:35 Ибрагимович: Моуринью манипулирует тобой так, что выкладываешься на 200%
23:25 Шекспир: во время матча «Лестера» с «Вест Хэмом» у меня сердце уходило в пятки
23:17 Пранделли: я отказал «Лестеру», увидев, как они поступили с Раньери
23:12 Алексис серьёзно повредил лодыжку и может пропустить матчи Чили в отборе ЧМ-2018
23:09 «Спортинг» выиграл у «Насьонала» благодаря дублю Доста
23:00 Зидан: Роналду может быть заменён так же, как и любой другой игрок «Реала»
22:48 Глушаков: судья ничего не портил — давал играть и «Спартаку», и «Локомотиву»
22:40 Карпин: Кутепову надо было контролировать Ари, а не смотреть на мяч
22:29 Глушаков: у Карреры есть своя идея, и он талдычит её каждый день
22:22 «Айнтрахт» сыграл вничью с «Гамбургом»
22:21 «Борнмут» победил «Суонси Сити»
22:21 «Алавес» на своём поле победил «Реал Сосьедад»
22:13 Тульский «Арсенал» выразил соболезнования родным и близким Сергея Гимаева
22:13 Аллегри: главной целью «Ювентуса» остаётся победа в чемпионате Италии
22:06 Хусаинов: у Вилкова был повод дать пенальти — нарушение правил на Зе Луише было
21:55 «Торино» и «Интер» сыграли вничью со счётом 2:2
21:47 Канунников: «Рубину» немного не хватает наглости в атаке
21:44 Митрюшкин сыграл на ноль в чемпионате Швейцарии в шестой раз за сезон
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Воспользуются ли преследователи осечкой "Спартака"?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+