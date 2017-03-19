Анчелотти уверен, что игрокам «Баварии» не грозит потеря мотивации

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти отметил, что полностью доверяет своим футболистам. Итальянский специалист сказал это в ответ на вопрос о том, могут ли его подопечные в концовке сезона потерять мотивацию, имея большое преимущество над остальными командами Бундеслиги.
«Я верю своим игрокам. Они профессионалы и сосредоточены на своих задачах, У нас нет проблем с тем, чтобы сохранить высокую мотивацию», — приводит слова Анчелотти интернет-издание Sport1.
«Бавария» сыграла в чемпионате Германии 24 матча и с 59 очками единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий на 2-м месте «РБ Лейпциг» на 10 очков. Причём у мюнхенцев игра в запасе.