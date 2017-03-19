Кэхилл: победы – единственное, что имеет значение для «Челси» на данном этапе

Защитник «Челси» Гари Кэхилл прокомментировал победу над «Сток Сити» (2:1) в 29-м туре чемпионата Англии. 31-летний футболист забил победный гол в матче на 87-й минуте.
«Тренер говорил продолжать играть в наш футбол. Победы – единственное, что имеет значение на данном этапе.
В этом месяце у нас было всего два матча в чемпионате, и команда сумела добиться результата в обоих. Теперь можно расслабиться и посмотреть завтрашние игры. Наши соперники оказываются под давлением», — цитирует Кэхилла BBC Sport.