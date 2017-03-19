Ибрагимович останется в «МЮ», если его оклад поднимут до уровня Руни и Погба

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович может остаться в клубе на следующий сезон, если его зарплата будет увеличена до уровня его одноклубников Уэйна Руни и Поля Погба, сообщает The Sun.
Соглашение шведского форварда, который выступает за манкунианцев первый сезон, может быть продлено ещё на один год. Ибрагимович готов активировать опцию продления контракта, если «Манчестер Юнайтед» поднимет ему зарплату до £ 300 тыс. в неделю — столько получают Руни и Погба, Сейчас швед Ибрагимович зарабатывает £ 260 тыс. в неделю.
В этом сезоне чемпионата Англии Ибрагимович провёл 25 матчей, отметившись 15 голами и четырьмя результативными передачами.