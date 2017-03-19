«Краснодар» — «Уфа»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30

В воскресенье, 19 марта, в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» состоится матч 20-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Уфой». Встреча начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Уфа».
Встречу 19.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Кириллом Левниковым.
Ранее друг с другом команды встречались пять раз. Два раза победу праздновали футболисты «Краснодара», два матча завершилось вничью, и один раз сильнее оказывались игроки «Уфы». Последняя встреча между ними состоялась в сентябре 2016 года и завершилась вничью со счётом 0:0.