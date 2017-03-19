Монтелла: матч «Милана» с «Дженоа» был не самым ярким, но мы набрали три очка

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал победу над «Дженоа» (1:0) в 29-м туре серии А.
«Мы провели хороший матч. Понимали, что должны проявить терпение, чтобы подержать мяч подольше, когда того требовала ситуация, так как свободных зон было мало. В первом тайме у нас было три-четыре хороших момента, которые мы могли реализовать.
После перерыва «Дженоа» не создала ничего, мы контролировали ход игры. Возможно, матч складывался не очень ярко, и мяч у нас должен был ходить быстрее, но в итоге мы набрали важные три очка», – цитирует Монтеллу Football Italia.