Коутиньо: для «Ливерпуля» матч с «Манчестер Сити» сродни финалу

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура АПЛ с «Манчестер Сити». Игра состоится сегодня, 19 марта, и начнётся в 19:30 мск.
«Это будет очень важная игра. Сейчас мы соперничаем с „Манчестер Сити“ за второе место в лиге и должны обыгрывать их. После вылета из Лиги чемпионов они будут сфокусированы на чемпионате, и мы должны быть готовы к этому. Для нас этот матч сродни финалу, поскольку в случае победы мы обойдём „Сити“ в турнирной таблице», — цитирует Коутиньо Mirror.
«Манчестер Сити» после 27 сыгранных матчей набрал 56 очков и занимает третье место в АПЛ, «Ливерпуль» (55) идёт четвёртым, но провёл на одну игру больше.
Собери в одной команде Коутиньо, Агуэро и Де Брёйне и выиграй призы!