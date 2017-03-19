Луис Энрике: Иньеста сам примет решение о своём будущем

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал о ситуации с новым контрактом полузащитника Андреса Иньесты.
«Нужно верить тому, что говорит Иньеста. Приближаясь к концу карьеры, у тебя два варианта: либо закончить её в «Барселоне», либо попробовать что-нибудь новое, как поступил Хави. Решение о своём будущем будет принимать сам Андрес», — цитирует Энрике Goal.
Действующее соглашение Иньесты с «Барселоной» в силе до лета 2018 года. Ранее сообщалось, что 32-летний хавбек продлит контракт на два года с возможностью его пролонгации ещё на один сезон.