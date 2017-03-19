«Зенит» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30

В воскресенье, 19 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» состоится матч 20-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Арсеналом». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Арсенал».
Встречу 19.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Александром Еськовым.
Ранее друг с другом команды встречались четыре раза. Три раза победу праздновали футболисты «Зенита», и один раз сильнее оказывались игроки «Арсенала». Последняя встреча между ними состоялась в сентябре 2016 года и завершилась победой «Зенита» со счётом 5:0.