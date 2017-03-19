Куман: «Эвертон» приложит максимум усилий, чтобы удержать Лукаку

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман заявил, что клуб приложит большие усилия, чтобы сохранить в составе форварда Ромелу Лукаку. Контракт с бельгийцем истекает летом 2019 года.
«Эвертон» приложит максимум усилий, чтобы удержать Ромелу. В жизни нужно всегда сохранять надежду. Болельщики любят Лукаку, всего его любят. Лукаку – профессионал, а профессионал всегда выкладывается на благо команды и партнёров.
Безусловно, мы хотим удерживать наших сильнейших игроков, и мы приложим для этого максимум усилий. Но решающее слово будет за самим футболистом», — цитирует Кумана BBC Sport.