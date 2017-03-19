Сёмин: желаю Ерёменко, чтобы он как можно правильнее воспринял этот период

«Хочу пожелать Роману, чтобы он как можно правильнее воспринял этот период, с которым столкнулся, набрался сил и ещё долгое время играл в футбол. Футбол – это радость. А такие неприятности бывают у каждого. Надо устоять!» – сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.
В ноябре Ерёменко был дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре прошлого года после матча Лиги чемпионов с «Байером». В организме хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты. Сторона Ерёменко подала апелляцию, которая была отклонена.
Материал, посвященный 30-летию Романа Ерёменко, читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.