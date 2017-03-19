«Крылья Советов» и «Ростов» сыграли вничью в Самаре

На стадионе «Металлург» в Самаре местные «Крылья Советов» принимали «Ростов» в рамках 20-го тура российской Премьер-Лиги.
Несмотря на безголевую ничью, матч получился зрелищным, с обилием опасных моментов у ворот обеих команд. В частности, после удара Ивана Таранова со штрафного мяч попал в перекладину ворот «Ростова». Гости же дважды не реализовали выход один на один — Георгий Лория спасал хозяев поля. Итоговый результат — 0:0.
«Крылья Советов» после этого матча покинули предпоследнее место в таблице российской Премьер-Лиги и на одно очко опережают «Арсенал», который сыграет с «Зенитом». «Ростов» поднялся на седьмое место и на один балл опережает «Терек», который сегодня, 19 марта, встретится с ЦСКА.