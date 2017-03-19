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175 лет назад 2016
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Майские праздники на море в компании звёзд футбола и эстрады

19 марта 2017, воскресенье. 16:00. Футбол
Оргкомитет фестиваля «Спортивная Волна — 2017» (sportvolna.ru) огласил список первых звёздных гостей. Участники проекта смогут сыграть в футбол под руководством знаменитых футболистов, среди которых Руслан Нигматуллин, Юрий Гаврилов, Валерий Шмаров и ещё ряд игроков, которые будут представлены позже.

В рамках развлекательной программы выступят группа «Пицца», рэпер ST и другие известные исполнители. Ведущим фестиваля станет Вадим Воронов — «Новое радио».

В этом году фестиваль пройдёт на берегах турецкого курорта Белек с 6 по 13 мая. Участники проекта сразятся в турнире любительских футбольных команд на полях близ 5-звёздочного отеля Bellis Deluxe. Именно он примет гостей фестиваля.

Все подробности — на сайте Оргкомитета.
Майские праздники на море в компании звёзд футбола и эстрады

Майские праздники на море в компании звёзд футбола и эстрады

Фото: "Чемпионат"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Валерий Шмаров Руслан Нигматуллин Юрий Гаврилов
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19 марта 2017, воскресенье
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