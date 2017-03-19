В рамках развлекательной программы выступят группа «Пицца», рэпер ST и другие известные исполнители. Ведущим фестиваля станет Вадим Воронов — «Новое радио».
В этом году фестиваль пройдёт на берегах турецкого курорта Белек с 6 по 13 мая. Участники проекта сразятся в турнире любительских футбольных команд на полях близ 5-звёздочного отеля Bellis Deluxe. Именно он примет гостей фестиваля.
Все подробности — на сайте Оргкомитета.
Майские праздники на море в компании звёзд футбола и эстрады
Фото: "Чемпионат"