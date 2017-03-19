Данильянц: в таких моментах, какие были у «Ростова», надо забивать

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал результат гостевого матча 20-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (0:0).
«Довольны ли игрой и результатом? Игрой, безусловно, имея в виду, что ребята в ходе матча проявили характер, несмотря на сложности, связанные с перелётом, и недостаточное время для восстановления. Нашли в себе силы бороться до конца в ходе матча, cоздали три стопроцентных голевых момента, которые не реализовали.
Удовлетворения результатом, безусловно, нет. Надо в таких моментах забивать голы и выигрывать матчи», — заявил Данильянц в эфире телеканала «Наш футбол».