Зотов: не сказал бы, что «Ростов» более мастеровитая команда, мандража не было

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов подвёл итоги домашнего матча 20-го тура российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0).
«Не знаю, как объяснить, но поле было реально тяжёлое. Но оно было для всех одинаковое. В конце матча у нас были ошибки, которые приводили к таким опасным моментам. Можно ли сказать, что пошёл мандраж от неуверенности перед более мастеровитой командой? Я бы не сказал, что „Ростов“ более мастеровитая команда. Обычная команда. У нас не было никакого мандража, много раз с ним играли. А что касается невынужденных ошибок, то, может, ноги подсели… Но точно не мандраж.
Не забиваем. Не хватает Серёги Корниленко. На сборах наигрывали атаку на него, но у него обидная травма. У нас есть сильные игроки. Всё ещё впереди. Это очко даст положительный толчок вперёд, и мы будем побеждать, — цитирует Зотова интернет-издание Rusfootball.
Зотова также спросили, каково было сегодня действовать против полузащитника «Ростова» Тимофея Калачёва, который произвёл впечатление на главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. «Я не знаю, какое он там впечатление на Жозе Моуринью произвёл (улыбается). Обычный крайний защитник, как и все. Ничего особенного», — заявил Зотов.