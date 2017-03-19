Бато: «Крыльям Советов» не хватает удачи в каких-то моментах

Защитник «Крыльев Советов»Шелдон Бато прокомментировал ничью с «Ростовом» (0:0) в домашнем матче 20-го тура РФПЛ.
«Хороший или плохой результат нулевая ничья? 50 на 50. Нам не хватает удачи в каких-то моментах. К примеру, в прошлой игре. А сегодня мы можем сказать, что нам повезло в защите в нескольких моментов. Но, с другой стороны, не создавали моменты, чтобы забить. У нас действительно на острие не всегда действует нападающий. Человек, который забивает много голов, на что все хотят рассчитывать. Во всех играх мы создавали моменты, но нам не хватает удачи.
Да, поле было тяжёлым. Можно было наблюдать, что при попытках сыграть технично были ошибки у игроков. Тем не менее „Ростов“ играл на том же поле, и многие наши ошибки происходили из-за того, что „Ростов“ опытная команда. Результат показывает, что мы справились», — цитирует Бато Rusfootball.