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«Спартак-2», играя вдесятером, избежал поражения в матче с «Динамо»

19 марта 2017, воскресенье. 17:54. Футбол
В матче 27-го тура первенства Футбольной национальной лиги на стадионе «Открытие Арена» в Москве «Спартак-2» и «Динамо» сыграли вничью со счётом 1:1.

На 53-й минуте Александр Сапета вывел динамовцев вперёд. На 84-й минуте красно-белые остались вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Денис Кутин. Отыграться спартаковцы сумели в компенсированное ко второму тайму время — счёт сравнял Георгий Мелкадзе.

В другом матче тура в Калининграде местная «Балтика» и «Луч-Энергия» из Владивостока сыграли вничью со счётом 0:0.
ФНЛ - Первый дивизион. 27-й тур
19 марта 2017, воскресенье. 16:00 МСК
Спартак-2
Москва
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 – Сапета – 53, 1:1 – Мелкадзе – 90
Удаления: Кутин, 84 – нет

ФНЛ - Первый дивизион. 27-й тур
19 марта 2017, воскресенье. 16:00 МСК
Балтика
Калининград
0 : 0
Луч-Энергия
Владивосток
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Луч-Энергия Спартак-2 ФК Балтика ФК Динамо Москва
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