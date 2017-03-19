«Спартак-2», играя вдесятером, избежал поражения в матче с «Динамо»

В матче 27-го тура первенства Футбольной национальной лиги на стадионе «Открытие Арена» в Москве «Спартак-2» и «Динамо» сыграли вничью со счётом 1:1.
На 53-й минуте Александр Сапета вывел динамовцев вперёд. На 84-й минуте красно-белые остались вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Денис Кутин. Отыграться спартаковцы сумели в компенсированное ко второму тайму время — счёт сравнял Георгий Мелкадзе.
В другом матче тура в Калининграде местная «Балтика» и «Луч-Энергия» из Владивостока сыграли вничью со счётом 0:0.