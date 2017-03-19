Служба безопасности разняла игроков «Мидлсбро» и «МЮ» после матча

Страсти, которые разгорелись на поле между игроками в матче 29-го тура чемпионата Англии «Мидлсбро» — «Манчестер Юнайтед» (1:3), не улеглись и после финального свистка, перекинувшись в подтрибунный тоннель, сообщает Mirror.
По информации издания, стычку между игроками предотвратила служба безопасности стадиона «Риверсайд». Зачинщиками конфликта стали форвард «Мидлсбро» Руди Жестед и защитник «МЮ» Эрик Бейи. Сначала игроки повздорили на поле, а после финального свистка продолжили выяснять отношения в тоннеле, где к ним присоединились партнёры. Отмечается, что наставник манкунианцев Жозе Моуринью участия в конфликте не принимал.
Этот эпизод может быть расследован FA, после чего клубы и игроки по факту произошедшего рискуют получить наказания.