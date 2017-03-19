Калитвинцев: после матча со «Спартаком-2» ребята в раздевалке все немного убитые

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от матча 27-го тура первенства ФНЛ со «Спартаком» (1:1).
«Немного на эмоциях… Игра зарядила. Не понял, кто первый начал, но пошло – у них момент, у нас. Больше юношеский футбол, хотя у нас команда постарше. Азарт дерби, больше эмоций было, чем разума. Во втором тайме стало больше похоже на футбол. Отдали инициативу, чтобы получить оперативный простор. Получили, были моменты, но не реализовали их. Пропущенный гол будем просматривать и разбирать еще, хотя было видно, чья ошибка. Что касается Сапеты, то он после забитого гола икроножную мышцу повредил.
Ребята в раздевалке все немного убитые. Я сказал, что переживать надо на поле, а сейчас уже готовиться к следующему туру. Ничья, не буду кривить душой, закономерный результат.
Говорит ли этот матч о том, что «Динамо» не готово играть с основным составом «Спартака»? Мы сейчас играем в другой лиге и у нас есть своя задача. Если широко шагать, можно штаны порвать. У нас сейчас игра со второй командой ФНЛ и функционально, и психологически. Самая важная игра у нас сейчас с «Тосно», а «Спартак» основной… удачи им», — передаёт слова Калитвинцева корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.